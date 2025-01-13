Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025, Aile Yılı Olarak İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiklerini belirten Erdoğan, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi adına bir dizi yeni uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi.

“Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu Kuruldu”

Erdoğan, aile yapısının korunmasının Türkiye’nin geleceği için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Aile Bakanlığı bünyesinde “Aile Enstitüsü” ve “Nüfus Politikaları Kurulu”nun kurulduğunu duyurdu. Erdoğan, bu yeni kurumların sağlıklı bir nüfus yapısı ve aile değerlerinin korunması adına uzun vadeli stratejiler geliştireceğini ifade etti.

Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Maddi Destek

Gençleri evliliğe teşvik etmek için yeni destek paketlerini devreye aldıklarını açıklayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Evliliğe adım atan gençlerimize, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Aile kurmayı teşvik edecek konut destekleri ve danışmanlık hizmetleri de sağlanacak.”

Anneler İçin Çocuk Yardımı Artırılıyor

Kadınların hem iş hem de aile hayatını kolaylaştıracak adımlar atılacağını belirten Erdoğan, yeni çocuk yardımlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira doğum yardımı.

İkinci çocuk için aylık 1.500 lira destek.

Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira yardım.

“Aile Kurumunun Korunması Milli Bir Görevdir”

Aile yapısının toplumu oluşturan temel unsur olduğunu belirten Erdoğan, “Milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında aile vazgeçilmez bir yere sahiptir. Güçlü aile, güçlü milletin temelidir” dedi.

Aile Yılı’nda Geniş Çaplı Projeler

2025 yılı boyunca, aileyi güçlendirmeye yönelik etkinlikler, projeler ve sosyal destek programları devreye alınacak. Erdoğan, “Eğitim, ahlak ve kültürel değerler ailede başlar. Çocuklarımızı zararlı akımlardan ve sapkın ideolojilerden korumak hepimizin görevidir” diyerek, aile yapısına yönelik tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

