Süleyman Soylu: Bu Dönem Sonunda Aktif Siyaseti Bırakacağım

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağını açıkladı. Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun düzenlediği ‘Anadolu Sohbetleri’ programında konuşan Soylu, aktif siyaset hayatını bu dönem sonunda noktalayacağını belirtti.

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Yanında Mücadele Edeceğim”

Siyaseti bırakma kararını net bir şekilde ifade eden Soylu, “Bu dönem sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi için canhıraş bir mücadele ortaya koyacağım,” dedi. Soylu, Erdoğan’ın Türkiye’ye yüzyıllık bir politik rota çizdiğini ve kendisinin bu çizgiyi takip ettiğini vurguladı.

“Yolundan Dönenin Kaşığı Kırılsın”

Siyasetteki duruşunun net olduğunu belirten Soylu, “Bizim davamız da liderimiz de bellidir. Tayyip Erdoğan’ın siyaseti bıraktığı gün, ben de siyaseti bırakacağımı söylemiştim. Yolundan dönenin kaşığı kırılsın,” ifadelerini kullandı.

“Milletvekilliğinde Faydalı Olamıyorum”

Kendi siyasi kariyerine yönelik özeleştirilerde de bulunan Soylu, “Bu benim 4. dönemim milletvekilliğinde. Ancak işin doğrusu, milletvekilliğinde kendimi faydalı göremiyorum. Bana bugün deseler ki ‘ne olmak istersiniz?’, ‘beni azat edin’ derim. Bu tamamen benim kişisel değerlendirmem,” şeklinde konuştu.

Gazze Ateşkesi ve PKK Değerlendirmesi

Gazze’deki ateşkesle ilgili görüşlerini de paylaşan Soylu, “Gazze’de haklı olanın direnişi bir kez daha galip geldi. Ne kadar güçlü olursanız olun, zalimlik hiçbir zaman galip gelemez,” dedi. PKK ve YPG ile ilgili açıklamalarında ise “Apo hem PKK’nın hem YPG’nin lideridir. Bu örgütler hiçbir değişime gitmeden aynı statükoda devam ediyor,” ifadelerine yer verdi.

“Fotoğraf Eleştirilerine Cevap Verdi”

Soylu, organize suç örgütü üyeleriyle çekilen fotoğraflara dair eleştirilere yanıt verdi: “2 milyon kişiyle fotoğraf çektirdim. İnsanlar gelip fotoğraf çektirmek istiyor, reddetmek mümkün olmuyor. Ama hukuksuz birine iltimas geçmedim. O zaman suçlu olurum.”

“Siyaseti Bırakıyorum Ama Mücadelem Sürecek”

Süleyman Soylu, siyaseti bırakma kararının kesin olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesi için mücadeleye devam edeceğini belirtti. Soylu’nun bu açıklaması, siyaset arenasında geniş yankı uyandırdı.



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