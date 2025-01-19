Kırmızı Bültenle Aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak Türkiye’ye İade Edildi

Organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak, Türk polisinin titiz çalışmaları sonucu Ermenistan’dan Türkiye’ye getirildi. İçişleri Bakanlığı, iade sürecindeki işbirliği nedeniyle Ermenistan yetkililerine teşekkür etti. Yılmaz ve Kaymak, işledikleri suçlardan dolayı Türk adaletine hesap verecek.

15 Yıllık Kaçış Sona Erdi

Ercan Yılmaz, 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranıyordu. Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı bir örgütün elebaşı olduğu belirtilen Yılmaz, Türkiye’ye getirilerek tutuklandı.

İbrahim Kaymak ise 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal, 1 yıldır da Interpol tarafından uluslararası seviyede aranıyordu. Kaymak’ın suç örgütü üyesi olduğu ifade edildi.

Uluslararası İşbirliğiyle Başarı

Türk polisinin Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışmaları sonucu, iki suçlunun Ermenistan’da tutuklanmaları sağlandı. Sürecin sonunda özel operasyonlarla her iki suçlu Türkiye’ye getirildi.

Ermenistan’a Teşekkür

İçişleri Bakanlığı, iade sürecindeki işbirliği nedeniyle Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Tigran Dadunts’a teşekkür ederek, “Organize suç örgütleriyle mücadelemiz sınırlarımızın ötesinde de kararlılıkla devam edecektir” mesajını verdi. Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan’ın Interpol işbirliği çerçevesinde gösterdiği tutumu takdirle karşıladığını açıkladı.

Türkiye’de ve Yurtdışında Operasyonlar

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 4 Haziran 2023 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında, kırmızı bültenle veya difüzyon mesajı ile aranan 760 kişi Türkiye’de yakalandı. Aynı dönemde, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 242 kişi Türkiye’ye iade edildi.