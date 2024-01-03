Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, Aralık 2023’te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023’te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6’lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

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