İstanbul için AKOM’dan kar uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul’da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, İBB‘nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadelede 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.

İstanbul’un unutulmaz kışı: 1929

İstanbul’un en sert kışı 1929 yılının ocak ayında yaşandı. Öyle ki; 55 gün aralıksız kar yağmış ve Boğaz’a buz kütleleri sürüklenmiş. Maalesef o dondurucu soğukta evsiz barksız olan insanların bir çoğu yaşamını yitirmiş. Hatta aç kalan kurtlar ve domuzlar şehir merkezine inmeye başlamış. Bu sebeple insanlar karanlık çöktükten sonra dışarıya çıkmaya korkar olmuşlar.

O dönemde soğuk o kadar dondurucu bir hale gelmiş ki; kasaplar dükkanlarındaki eti testere ile kesebilmişler. İnsanlar cenazelerini defnedememişler. Çünkü kar nedeniyle mezar açılamamış. Topkapı Mezarlığı’na götürdükleri cenazeleri daha sonra gömmek üzere orada bırakmışlar.

O dönemde yapılan ölçümlere göre İstanbul’un bazı bölgelerinde kar kalınlığının 4-5 metre olduğu bildirilmiş. Bu da neredeyse 2 katlı bir ev yüksekliğindeymiş. Kara gömülen evler olmuş, insanlar bazı bölgelerde kapı dışarı dahi çıkamamışlar. Yangınlar çıkmış bir çok mahalle bu yangınlarla yok olmuş. 6 Ocak 1929 yılında başlayıp 55 gün süren kar yağışı sonrasında birçok kişi hayatını kaybetmiş.