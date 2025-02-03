TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %5,03, yıllık bazda ise %42,12 arttı. 12 aylık ortalama enflasyon ise %56,35 olarak kaydedildi.

Sektörler bazında bakıldığında, en yüksek fiyat artışı %99,93 ile eğitimde gerçekleşirken, en düşük fiyat artışı %23,14 ile ulaştırma sektöründe oldu. Aylık bazda en fazla fiyat düşüşü %5,17 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşanırken, sağlık harcamalarında %23,57’lik artış dikkat çekti.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) de ocak ayında yükselişini sürdürdü. Yurt içi üretici fiyatları aylık %3,06, yıllık %27,20 ve 12 aylık ortalamalara göre %39,50 oranında arttı. Uzmanlar, üretici fiyatlarındaki artışın önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına yansıma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Ekonomistler, enflasyon rakamlarının beklentiler dahilinde olduğunu ancak fiyat artışlarının halen yüksek seyrettiğini vurgularken, hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor.