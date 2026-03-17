Eskişehir’de feci kaza: 12 kişi yaralandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Eskişehir‘de zincirleme kaza

Eskişehir’de bir tırın, önündeki servis araçlarına ve otomobillere arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

75. Yıl OSB Mahallesi Firuz Kanatlı Bulvarı üzerinde F.K. idaresindeki araç ve tır, hızla seyir halindeyken önündeki araçlara arkadan çarptı. T.S. yönetimindeki servis minibüsü, S.Ş. idaresindeki servis aracı, O.Ö. kontrolündeki otomobil ve H.K. idaresindeki otomobilin karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti.

Toplamda 12 kişinin yaralandığı kazada, sürücülerin durumlarının iyi olduğu ve ağır yaralı bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

