Sivas’ta polis ceza değil döner kesti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında kurulan uygulama noktasında durdurdukları sürücülere iftar saatinde döner, ayran ve çikolata ikram etti. İlçe girişinde gerçekleştirilen uygulama, sürücüler tarafından ilgiyle karşılandı.

Sivas’ta hem denetim hem ikram

Sivas-Kayseri kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında görev yapan Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki sürücülere iftar saatinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

“Vatandaşlarımızı bilgilendirdik”

Şarkışla İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

“Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak bugün yapmış olduğumuz yol uygulamasında vatandaşlarımızı hem bayram tedbirleri kapsamında sürüş güvenliği için bilgilendirdik hem de vatandaşlarımıza döner ve ayran ikram ettik. Ayrıca Kadir Gecelerini de tebrik ederek yollarına devam etmelerini sağladık”

Sürücüler şaşırdı

Uygulamada durdurulan bazı sürücüler, ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.

