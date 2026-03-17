Esenyurt’ta dilencinin üstünden binlerce lira çıktı

Esenyurt’ta dilenciden çıkanlar şok etti
Esenyurt’ta peçete satıp dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden çıkanlar polis memurlarını şok etti. Üstünden binlerce lira çıkan yaşlı adam görenleri şaşkınlığa uğrattı.
Dilenci yaşlı adam polis memurları tarafından yakalandıktan sonra üzerinden 625 bin TL değerinde 67 çeyrek altın çıktı.
Dilencinin üzerinden çıkanlar kameraya yansıdı. Çıkan altınları ve nakit parayı gösteren memurlar yaşadıkları şaşkınlığı gizleyemedi. Toplanan para ve altınlara el koyan memurlar bu anları paylaştı.
Sosyal medyada binlerce beğeni alan videoyu vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.