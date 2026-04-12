Bursa’da 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Bursa‘da zincirleme kaza
Bursa’da 00.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı.
Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen başka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak kullanılamaz hale geldi. Yolda bulunan otobüs ise yaptığı manevra sonucu küçük çaplı maddi hasar aldı.
Toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.