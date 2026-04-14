Eskişehir’de şaşkınlık yaratan görüntü!

Eskişehir‘de mezarlık çöktü
Eskişehir’de bir mezarlıkta çöken bir kabrin aylardır onarılmadığını gören bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Konu hakkında yardım istedi.
Bir mezarlığın çöktüğünü gören duyarlı vatandaş mezarın halini video çekerek durumu yetkililere bildirdi. Konu hakkında yardım bekleyen vatandaş mezar hakkında “Ananızı babanızı böyle gömüp gitmeyin” diyerek bakımsız bırakılan mezarın içler acısı haline ve ilgisiz cenaze sahiplerine sert tepki gösterdi.
Bakımsız haldeki mezarın onarılması için çağrıda bulunan vatandaşa sosyal medya üzerinden büyük bir destek geldi.