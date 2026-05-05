Eskişehir’den eşsiz kar manzaraları: Görenler büyülendi

Eskişehir Mayıs ayında beyaza büründü

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde bulunan ormanlar yoğun kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Görenleri hayran bırakan manzara vatandaşlar tarafından havadan görüntülendi. Görenleri hayranlık içinde bırakan o görüntüler binlerce beğeni aldı.

Seyitgazi ilçesinin yüksek kesimlerine Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı. Yoğun kar yağışı vatandaşların gündelik yaşamını zorlaştırdı.

Vatandaşların hayatını zorlaştırırken ormanlarda nefes kesen manzaralar yarattı. Beyaza bürünen orman vatandaşlara eşsiz manzaralar sundu. Kartpostallık o orman manzarası havadan görüntülendi.

O eşsiz kar manzarası havadan işte böyle görüntülendi – Video