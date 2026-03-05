Eskişehir’de dalgın sürücü süpermarkete girdi

Eskişehir‘de sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Eskişehir’de fren yapmak isterken yanlışlıkla gaz pedalına basan sürücü otomobiliyle süpermarkete girdi.

Batıkent Mahallesi Kardak Sokak’ta meydana gelen kazada Gülden T.(46)’nin kullandığı otomobil, fren yerine gaz pedalına basması sonucunda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki süpermarkete dalan otomobil, çok büyük bir maddi hasara neden oldu.

Süpermarkete dalan sürücü ve çevredeki vatandaşlar büyük şok yaşarken şans eseri kazada yaralanan biri olmadı. Polis ekipleri ise olayla ilgili gerekli inceleme başlattı.

Markete giren araç böyle görüntülendi- Video