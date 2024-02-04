Gaziantep’te polis helikopteri düştü! 2 pilot şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Gaziantep’te helikopter düştü!

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Gaziantep Havalimanı’na gitmek için Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Kahraman pilotlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Yerlikaya, “Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.” paylaşımında bulundu.

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakanlardan taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit pilotlara Allah’tan rahmet, millete ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyerek, “Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun.” paylaşımını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da “Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet; ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlara Allah’tan rahmet, yaralı polise acil şifalar diledi.