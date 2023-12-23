6 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir.”

Açıklamada, şehitlere Allah’tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Şehitler için taziye mesajları

TBMM Başkanı Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit askerlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet dileğinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, “Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları ali olsun. Devletimizin, vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah’tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz.”

Siyasi parti genel başkanlarından şehit askerler için başsağlığı mesajı

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mesajında, “Dün akşam yüreğimize düşen ateşe bugün bir kor daha eklendi ve maalesef bir acı haber daha aldık. Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde askerlerimize yapılan saldırıda 6 kahraman Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik.” ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Akşener, şunları kaydetti:

“Evlatlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bugün 85 milyon Türk milleti olarak yaralıyız ama yaramızı deşmeye çalışan hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya da kararlıyız. Duyması gereken kim varsa duysun, varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da şehit olan kahraman askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine sabır dileyerek, “Rabb’im sınırlarımızda teröre karşı mücadele eden tüm vatan evlatlarımızı bizlere bağışlasın.” mesajını paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şehit askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi. Yaralı askere de acil şifa dileklerinde bulunan Davutoğlu, “Şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun.” ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir” dedi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerler için taziyelerini ileterek, “Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları ali olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, “Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin” ifadelerine yer verdi.