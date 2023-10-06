Gaziantep Nurdağı’nda Trafik Kazası: 5 Ölü 17 Yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi’nde D-400 karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Nurdağı trafik kazası D-400 karayolu Sakçagözü Mahallesi mevkiindeki trafik ışıklarında meydana geldi.

Freni patlayan kamyon üç araca çarparak durabildi. Gaziantep Nurdağı trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya X hesabından, kazayla ilgili “Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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