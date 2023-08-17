Türkiye

Gizem Kılınç: İntihar mı Cinayet mi Kaza mı?

Zonguldak Çaycuma'da bir binanın 2. katından düşen Gizem Kılınç hayatını kaybetti. T.A. isimli şahıs gözaltına alındı. İntihar mı cinayet mi?

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Gizem Kılınç İntihar mı etti?
Gizem Kılınç İntihar mı etti?

Zonguldak Çaycuma’da esrarengiz bir olay yaşandı. 3 katlı bir binanın 2. katından düşen Gizem Kılınç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili T.A. adlı şahıs gözaltına alınırken polis soruşturma başlattı.

Dün gece Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Hürriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda alınan bilgilere göre arkadaşlarıyla birlikte T.A. isimli şahısın evine giden 29 yaşındaki Gizem Kılınç bir süre sonra tuvalete gitti.

İlk ifadelere göre daha sonra evin balkonuna çıkan Gizem, kendini balkondan atarak beton zemine düşmesi sonucu olay yerinde öldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gizem Kılınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılınç’ın cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

T.A. isimli şahıs olayla ilgili gözaltına alındı.

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