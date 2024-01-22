Politika

Saadet Partisi Trabzon, Elazığ, Uşak, Isparta, Zonguldak adaylarını açıkladı

Yerel seçimler öncesinde adaylar belli olmaya devam ediyor. Saadet Partisi (SP) 5 ildeki adaylarını açıkladı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk22/01/2024
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Saadet Partisi Trabzon adayı da belli oldu
Saadet Partisi Trabzon adayı da belli oldu

Saadet Partisi, Elazığ, Uşak, Isparta, Trabzon ve Zonguldak illerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

SP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için 76 ilçe ve 10 belde olmak üzere belediye başkan adaylarını açıkladı.

Partinin Elazığ, Uşak, Zonguldak, Trabzon ve Isparta belediye başkan adayları da açıklandı.

Saadet Partisi’nin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz Acar, Zonguldak Belediye Başkan Adayı Cem Dereli, Trabzon Belediye Başkan Adayı Recep Yakuphan ve Isparta Belediye Başkan Adayı Aydın Apaydın olarak belirlendi.

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NationalTurk fotoğrafı NationalTurk22/01/2024
2 Bir dakikadan az
NationalTurk fotoğrafı

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