Türkiye

Hacı Bektaş’ta Yangın! Törenlere 2 Gün Kala!

Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda yangın çıktı. Dergah'ta 18 Ağustos'ta anma törenleri yapılacak.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk Twitter'da takip edin
3
NationalTurk Son Dakika Haberleri
Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda yangın çıktı. Dergah'ta 18 Ağustos'ta anma törenleri yapılacak.

18 Ağustos’ta 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin yapılacağı Nevşehir’deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıktı.

Dergahın bahçesinde aynı anda iki farklı noktada yangın çıktığı iddia ediliyor. Dergahın arka bahçesindeki yangına acil müdahale ediliyor. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına polise ait TOMA aracı da destek veriyor.

Hacı Bektaş-ı Veli’de Yangın: “Umarım Sabotaj Yoktur”

Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda Yangın Çıktı
Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda Yangın Çıktı

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok yangını şüpheli bulduklarını söyledi.

Halk TV’ye konuşan Altıok “Tamamen korunaklı bir bölge, buraya girmek yasak, aynı anda iki yangın nasıl çıktı, araştırıyorlar arkadaşlar. Umarım bir sabotaj yoktur” diye konuştu.

Altıok şunları söyledi:

“Bize dergahın arka bahçesinde Has Bahçe’de yangın çıktığı ihbarı geldi. Hem Hacıbektaş Belediyesi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz müdahale ederken buraya yaklaşık yüz metre arkamızda bir yangın daha çıktığı ihbarı geldi.

Diğer ekiplerimizi oraya gönderdik. Şu anda kontrol altına alındı soğutma çalışmaları yapılıyor ama bu bölge tamamen korunaklı duvarlarla çevrili bir bölgeydi. Buraya girmek yasak. Vatandaşın giremeyeceği yükseklikte duvarlar var. Aynı anda iki yangın nasıl çıktı onu araştırıyor arkadaşlar.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bugün dergahı ziyaret etmesi bekleniyordu.

Hacıbektaş’ta Bekir Bozdağ’a sert protesto

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Yunanistan Kira Garantili Golden Visa Programı Satılık Gayrimenkul

Bağlantılar
NationalTurk fotoğrafı NationalTurk Twitter'da takip edin
3
NationalTurk fotoğrafı

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu