Hacı Bektaş’ta Yangın! Törenlere 2 Gün Kala!

18 Ağustos’ta 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin yapılacağı Nevşehir’deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıktı.

Dergahın bahçesinde aynı anda iki farklı noktada yangın çıktığı iddia ediliyor. Dergahın arka bahçesindeki yangına acil müdahale ediliyor. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına polise ait TOMA aracı da destek veriyor.

Hacı Bektaş-ı Veli’de Yangın: “Umarım Sabotaj Yoktur”

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok yangını şüpheli bulduklarını söyledi.

Halk TV’ye konuşan Altıok “Tamamen korunaklı bir bölge, buraya girmek yasak, aynı anda iki yangın nasıl çıktı, araştırıyorlar arkadaşlar. Umarım bir sabotaj yoktur” diye konuştu.

Altıok şunları söyledi:

“Bize dergahın arka bahçesinde Has Bahçe’de yangın çıktığı ihbarı geldi. Hem Hacıbektaş Belediyesi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz müdahale ederken buraya yaklaşık yüz metre arkamızda bir yangın daha çıktığı ihbarı geldi.

Diğer ekiplerimizi oraya gönderdik. Şu anda kontrol altına alındı soğutma çalışmaları yapılıyor ama bu bölge tamamen korunaklı duvarlarla çevrili bir bölgeydi. Buraya girmek yasak. Vatandaşın giremeyeceği yükseklikte duvarlar var. Aynı anda iki yangın nasıl çıktı onu araştırıyor arkadaşlar.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bugün dergahı ziyaret etmesi bekleniyordu.

Anma törenlerine 2 gün kala Hacı Bektaş-ı Veli Dergahında aynı anda iki yangın!https://t.co/2l7ObR7BOr pic.twitter.com/Tg9cECbBGj — NationalTurk (@nationalturkcom) August 16, 2023

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