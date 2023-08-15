Burak Can Taşan Trafik Kazası Kurbanı

Burak Can Taşan trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Adana Sarıçam’da motosikletiyle kaza yapan Taşan 23 yaşındaydı.

Motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan 23 yaşındaki Burak Can Taşan trafik kazası ile hayatını kaybetti.

Taşan, seyir halindeki motosikletiyle önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre olay Adana’nın merkez ilçelerinden Sarıçam’daki Kozan Caddesinde dün ikindi saatlerinde meydana geldi. Binlerce takipçi kazanmasını sağlayan motosikletiyle seyir halinde olan Burak Can Taşan, bir anda yola çıkan köpeğe çarptı.

Burak Can Taşan Trafik Kazasında Can Verdi

Devrilen motosikletten düşen Taşan olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Taşan’ın, kendisi gibi motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni kız arkadaşının motosiklet üzerinde çekildikleri videoyu dün takipçileriyle paylaştığı görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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