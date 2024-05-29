Küçükçekmece’de metrobüs yangını

İstanbul’da ulaşımın önemli unsurlarından olan metrobüsler son dönemde sık sık yaşanan arızalar sebebiyle gündeme geliyor. Son olarak Beşyol durağında metrobüs yangını yaşandı.

Metrobüs yangını korkuttu

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi. Metrobüsün arka kısmındaki motordan dumanların yükseldiğini gören şoför, durarak kapıları açtı. Yolcular tahliye edildi. Şoför yangın tüpüyle yanan motora müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bir süre aksayan seferler yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.