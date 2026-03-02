TürkiyeNationalTurkVideo

Mersin'de kaza "geliyorum" dedi!

Mersin'de yaya geçidini kullanmayan iki genç, motosiklet sürücüsünün kaza yapmasına neden oldu.

Mersin’de yaya geçidini kullanmayarak yolun ortasından geçmeye çalışan gençler motosikletli sürücüye kaza yaptırdı.
Dikkatsiz iki genç yolun ortasına aniden girerek bir motosiklet sürücüsünün kaza yapmasına neden oldu. Motosiklet sürücüsü aniden karşısına çıkan yayaları gelince duramayarak yerde sürüklendi. 
Motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını gören 2 genç neye uğradıklarını şaşırarak büyük bir  panik yaşadılar.
Saniye saniye araç kamerasına yansıyan bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
