Mersin’de kaza “geliyorum” dedi!
Mersin'de yaya geçidini kullanmayan iki genç, motosiklet sürücüsünün kaza yapmasına neden oldu.
Dikkatsiz iki genç yolun ortasına aniden girerek bir motosiklet sürücüsünün kaza yapmasına neden oldu. Motosiklet sürücüsü aniden karşısına çıkan yayaları gelince duramayarak yerde sürüklendi.
Motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını gören 2 genç neye uğradıklarını şaşırarak büyük bir panik yaşadılar.
Saniye saniye araç kamerasına yansıyan bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyada büyük tepki çeken bu görüntülere binlerce yorum geldi