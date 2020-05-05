EkonomiGündemManşetTurizm

Havayolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic İngiltere'de 3 bin kişiyi işten çıkaracağını, uçak sayısını da düşüreceğini açıkladı.

NationalTurk 05/05/2020
0 334

Koronavirüs salgını turizm sektörüne darbe vurmaya devam ediyor. İngiliz Virgin Atlantic, coronavirüs salgını nedeniyle İngiltere’de 3 bin kişiyi işten çıkaracak ve Londra Gatwick Havalimanı’ndaki faaliyetlerini durduracak.

Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı şirket pandemi sırasında Gatwick hizmetlerini askıya aldı ve yeniden başlamayacaklarını duyurdu.

Birleşik Krallık hükümetine acil kredi başvurusunda bulunan Virgin Atlantic 2022 yazında uçak filosunun büyüklüğünü 45’ten 35’e düşürmeyi planladığını da açıkladı.

Şirket, 2020 yılı sonuna kadar pandemi öncesi uçuş kapasitesinin yaklaşık %60’ını geri kazanmayı umuyor.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı