Maldivler’de Yeni Moda: İzole Tesislerde 3-4 Haftalık Uzun Tatil

Temmuz ayının ikinci yarısında kapılarını dış dünyaya açan Maldivler, salgının yol açtığı ekonomik yarayı hafifletmeye devam ediyor. Çünkü özellikle batılı ülkelerden gelen turistler hem kalış sürelerini hem de harcadıkları bütçeyi artırdı.

Maldivler Turizm Bakanlığı verilerine göre ülkenin turizme yeniden açıldığı 15 Temmuz’dan itibaren 26 bin 500 tatilci Hint Okyanusu ülkesini ziyaret etti.

Rusya, ABD, İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa’dan gelen turistler bu turizm canlanmasını oluşturan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Diğerleri listedeki tek Asya ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve Hindistan’dan geldi.

Göz Atın: Maldivler Turları

Berrak mavi sularla çevrili izole ada tatil beldeleri ile ünlü olan Maldivler, 2019’da 1.7 milyon turisti ağırlayarak rekor kırmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle turist sayısında büyük düşüş yaşayan ülke, 15 Temmuz’dan sonra toparlanma sürecinde.

Maldivler’e Giden Ülkesine Dönmek İstemiyor

Turizm Bakanı Abdulla Mausoom, son üç ayda gelen turistlerin değişen davranışlarının ülke için umut verici olduğunu söylüyor. Nikkei Asia’ya konuşan bakan, “Bu kesinlikle iyi bir şey. Turistlerin kalış süresi iki ayda üç katına çıktı. 2019’da ortalama 7-8 gün iken bu dönemde 20 günü geçti. Bazı turistler geldikten sonra, kendi ülkelerindeki COVID yönetiminden memnun olmadıkları için kalışlarını uzattılar. Uzun kalmayı seçiyorlar ve şu anda üç ila dört haftalık daha uzun süreli paketler üzerinde çalışıyoruz çünkü çok popüler hale geldiler” diye konuştu.

Zenginlerin haftada 1 milyon dolar harcadığı küçük, ultra lüks tatil yerlerinden üniversite öğrencilerinin kullandığı misafirhanelere kadar Maldivler sayısız alternatifli konaklama imkanı sunuyor.

Maldivler’de yeniden kapılarını açan konaklama tesislerinin yatak kapasitesi 30 bine yaklaşmış durumda.

Göz Atın: Maldivler Turları

Maldiv sağlık politikaları, ziyaretçinin güvenliğini sağlarken COVID tehdidini azaltmak için Temmuz ortasından bu yana değişti. Turistlerin şimdi varıştan en fazla 96 saat önce koronavirüs testi yaptırmaları gerekiyor.

Testi Pozitif Çıkana İzole Tatil

Mausoom, Temmuz ayından bu yana gelen yaklaşık 50 turistin pozitif çıktığını, bu yüzden gelişlerde test istemeye başladıklarını ifade ederek “Testi pozitif çıkanlardan sadece biri hastaneye yatırıldı. Daha sonra kendisi de tatil yeri olan bir karantina tesisinde tatiline devam etti. Bir turistin testi pozitif çıkarsa konakladığı tatil köyünün içinde ona ayrı izole bir alan sunuyoruz ve tatiline devam edebiliyor. Bu odalar diğer turist odalarından uzakta” dedi.

THY Maldivler Uçuşlarına Devam Ediyor

Maldivler’e tatilcileri getiren 10 havayolu, Batılı gezginlerin çoğunu oluşturan Aeroflot, Edelweiss Air, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways ve Türk Hava Yolları. British Airways Cumartesi günü Londra’dan uçuşlarına yeniden başladı. Asya’daki taşıyıcılar ise Air India, Indigo, SriLankan Airlines ve Maldivian.