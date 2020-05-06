Beşiktaş Taraftarının Sevgilisi Olmuş 8 Siyahi Forvet

Beşiktaşlı taraftarların zenci futbolculara olan sevgisi bilinen bir gerçek. Siyah beyazlıların tarihindebirçok siyahi futbolcu taraftarların sevgisini kazanmayı başardı.

İsterseniz en eskisinden başlayalım.

Les Ferdinand

Beşiktaş’a üst üste 3 şampiyonluk yaşatan efsane teknik direktör Gordon Milne tarafından 22 yaşında Beşiktaş’a kiralık olarak getirilen Lens Ferdinand, görev yaptığı kısa sürede Beşiktaşlı taraftarların gözdesi olmayı başardı. 1988-89 sezonunda 34 maça çıkan İngiliz futbolcu 14 gol attı. Özellikle Fenerbahçe’ye attığı gollerle taraftarların mest olmasını sağladı. Kiralık sözleşmesi bitince Beşiktaşlılar bonservisinin alınması için yoğun çalışma yaptı ancak dönemin ekonomik zorluklarında bu mümkün olmadı.

John Carew

Aslında Beşiktaş camiasının Carew ile tanışması büyük bir trajediyle olmuştu. 1998-99 sezonunda Beşiktaş Kupa Galipleri Kupası’nda Norveç’in Valerenga ekibine deplasmandaki ilk maçta 1-0 mağlup olmuş, İnönü Stadı’nda ise taraftarının muhteşem desteğiyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamıştı. Ancak ikinci yarıda işler değişmiş, 73. dakika John Carew’in golüyle Valerenga 3-3 beraberliği sağlamış ve turu kapmıştı. Beşiktaş taraftarında büyük travma yaratan bu maçtan seneler sonra o John Carew büyük bir transfer başarısıyla Beşiktaş’a gelmişti. 2004-2005 sezonunda tıpkı Ferdinand gibi Fenerbahçe’ye attığı gollerle dikkat çeken Carew’in de Beşiktaş macerası kısa sürdü.

Fani Madida

1992-1995 yılları arasında Beşiktaş taraftarının büyük sevgisini kazanan Fani Madida, hızı, disiplini ve sevecen karakteriyle siyah beyazlıların sevgisini kazandı. Ancak Beşiktaş’tan ayrılıp Antalyaspor’a gitmesi epey olaylı oldu. Ülkesi Güney Afrika’ya gidip coğrafya öğretmenliği yapacağını söyleyerek bonservisini alan ve daha sonra Antalyaspor’a giden siyahi futbolcu büyük bir şok yaşatmıştı. Fakat bugün hala Beşiktaşlı taraftarlar kendisini tebessümle hatırlıyor.

Daniel Amokachi

Nijerya milli takımının dünyada ses getirdiği dönemde Beşiktaş’a büyük bir transfer olayıyla geldi. Jay Jay Okocha Fenerbahçe’ye, Amokachi Beşiktaş’a gelmiş, Türk futbolu büyük sükse yapmıştı. Beşiktaşlı taraftarların “Kara Boğa” ve “Kara Tren” gibi lakaplar taktığı Amokachi de Fenerbahçe’yi boş geçmedi. 1996-99 yılları arasında hızı, kuvveti ve golleriyle dikkat çeken Daniel Amokachi Beşiktaş taraftarının asla unutmayacağı futbolcular arasında yerini aldı. Aslında o da Beşiktaş’ı unutmadı. Instagram hesabından sık sık Beşiktaş paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Demba Ba

Beşiktaş taraftarlarının siyahi forvet sevgisine yakın geçmişten bir başka örnek de Demba Ba. Avrupa futbolunun sayılı golcüleri arasında gösterilen Demba Ba 2014-2015 sezonunda attığı gollerle Beşiktaş’ın uzun yıllar aradığı golcü oldu. Ancak Çin’den gelen cazip teklifle Ba’nın da Beşiktaş macerası kısa sürdü. 2017 yılında tekrar kiralansa da etkili olamadı.

Vincent Aboubakar

Beşiktaş’ın şampiyonluğa ulaştığı 2016-17 sezonunda Porto’dan kiralık olarak gelen Vincent Aboubakar da Beşiktaş taraftarının unutamadığı, aktif futbol hayatına devam ettiği için hala transfer dedikodularının çıktığı bir golcü. Şenol Güneş yönetiminde Cenk Tosun ile birlikte müthiş bir ikili oluşturan Aboubakar oynadığı bir sezonda attığı 19 golle Beşiktaş tarihine adını unutulmayacak bir şekilde yazdırdı.

Ve Tabi ki Pascal Nouma

1999-2000 sezonunda Lens takımıyla UEFA Kupası’nda gösterdiği performansla tüm Avrupa’nın dikkatini çeken Fransız golcü Pascal Nouma sürpriz bir şekilde Beşiktaş’a transfer oldu. Oynadığı ilk sezonda attığı goller kadar hırçın hareketleri ve gördüğü kırmızı kartlarla dikkat çeken siyahi golcü bir anda Beşiktaş taraftarının sevgilisi oldu. 2001’de ayrıldığı Beşiktaş’a siyah beyazlıların 100. yılında yani 2002-2003 sezonunda geri döndü.

Nouma’nın geri dönüşü Atatürk Havalimanı’nda inanılmaz bir atmosfer yaratmıştı. Binlerce Beşiktaş taraftarı eski futbolcularının yeniden gelmesi nedeniyle hava alanını İnönü Stadı’na çevirmişti.

Beşiktaş 100. yılında şampiyonluğa giderken Nisan ayındaki Fenerbahçe maçı Nouma’nın sonunu getirdi. Siyah beyazlıların 3-0 kazandığı maçta Pascal Nouma attığı golden sonra yaptığı tombala hareketiyle tepki topladı. TFF görülmemiş bir ceza vererek Nouma’yı 7 ay futboldan men etti. Ancak Beşiktaş yönetimi TFF kararından önce Nouma’nın sözleşmesini fesh etmişti. Pascal, çok sevdiği Beşiktaş’ın 100. yıl şampiyonluk kutlamalarına bile alınmadı.

Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’ye yerleşen Pascal Nouma televizyon dünyasına adım attı ve sadece Beşiktaşlıların değil geniş kesimlerin sevdiği isimlerden biri oldu.

Bonus: Christopher Ohen

Her siyahi forvet taraftarın sevgilisi olacak diye bir şey yok. Christopher Ohen İspanya’nın mütevazı Compostela takımında gösterdiği performansın ardından 1998-99 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş’a geldi. Aslında çok da kötü bir performans göstermemişti. 17 maçta 10 gol atan Ohen’e Beşiktaşlı taraftarlar nedense bir türlü ısınamadı. Ohen örneğine Souleymane Youla, Ailton, Mert Nobre, Diaby, Bebe gibi isimleri de eklemek mümkün.