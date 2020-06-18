Emirates İstanbul Dubai Uçuşları Başlıyor

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates tarafından yapılan açıklamaya göre şirket Dubai’den tarifeli seferlere yeniden başladığı noktaları 40’a çıkaracak. Emirates İstanbul Dubai Uçuşları 25 Haziran’da start alacak.

Emirates koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşlarına aşamalı olarak yeniden başlamaya devam ediyor. Aralarında İstanbul’un da olduğu 10 şehre daha uçuşlar kademeli olarak başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk etapta normale dönecek seferler ve başlangıç tarihleri şöyle;

Sri Lanka – Kolombo: 20 Haziran

Pakistan – Sialkot: 24 Haziran

Emirates İstanbul Dubai Uçuşları: 25 Haziran

Yeni Zelanda – Auckland: 1 Temmuz

Lübnan – Beyrut: 1 Temmuz

Belçika – Brüksel: 1 Temmuz

İspanya – Barselona: 15 Temmuz

ABD – Washington DC: 15 Temmuz

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sri Lanka, Vietnam ve Pakistan’dan yapılan uçuşlarda yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve diğer varış noktalarına giden yolcuları taşıyacak.

Emirates ayrıca daha önce başladığı Londra Heathrow, Manchester, Frankfurt, Paris, Zürih, Madrid, Amsterdam, Kopenhag, Dublin, New York JFK, Toronto, Kuala Lumpur, Singapur ve Hong Kong uçuşlarını da artırma kararı aldı.

Emirates Baş Ticaret Sorumlusu Adnan Kazim yaptığı açıklamada şunları söyledi: