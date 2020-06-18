Emirates İstanbul Dubai Uçuşları Başlıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Emirates İstanbul Dubai uçuşları 25 Haziran'da başlıyor. Emirates, Dubai'den 20 uçuşun daha başlayacağını açıkladı.
Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates tarafından yapılan açıklamaya göre şirket Dubai’den tarifeli seferlere yeniden başladığı noktaları 40’a çıkaracak. Emirates İstanbul Dubai Uçuşları 25 Haziran’da start alacak.
Emirates koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşlarına aşamalı olarak yeniden başlamaya devam ediyor. Aralarında İstanbul’un da olduğu 10 şehre daha uçuşlar kademeli olarak başlayacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk etapta normale dönecek seferler ve başlangıç tarihleri şöyle;
- Sri Lanka – Kolombo: 20 Haziran
- Pakistan – Sialkot: 24 Haziran
- Emirates İstanbul Dubai Uçuşları: 25 Haziran
- Yeni Zelanda – Auckland: 1 Temmuz
- Lübnan – Beyrut: 1 Temmuz
- Belçika – Brüksel: 1 Temmuz
- İspanya – Barselona: 15 Temmuz
- ABD – Washington DC: 15 Temmuz
Şirketten yapılan açıklamaya göre Sri Lanka, Vietnam ve Pakistan’dan yapılan uçuşlarda yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve diğer varış noktalarına giden yolcuları taşıyacak.
Emirates ayrıca daha önce başladığı Londra Heathrow, Manchester, Frankfurt, Paris, Zürih, Madrid, Amsterdam, Kopenhag, Dublin, New York JFK, Toronto, Kuala Lumpur, Singapur ve Hong Kong uçuşlarını da artırma kararı aldı.
Emirates Baş Ticaret Sorumlusu Adnan Kazim yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“BAE yetkililerinin desteği ve ortaklığı sayesinde Emirates, seyahat etmesi gerekenler için sorunsuz ve güvenli yolculuklar yapabildi. BAE hükümetinin seyahat etmeyi kolaylaştırmaya yönelik son duyurusu, ülkemizin ekonomik faaliyetlere devam etme konusunda aldığı kapsamlı yaklaşımı gösteriyor. Düzenli hizmetleri yeniden başlattığımızda Emirates yolcuların bir numaralı tercihi olmaya devam edecek.”