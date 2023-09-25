İzmir Adliyesi Önünde Çatışma: 1 Ölü 5 Yaralı

İzmir Adliyesi çatışma ile gündemde. Adliye karşısındaki bir zincir restoranda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

İzmir Bayraklı’daki adliyenin karşısındaki bir restoranda cinayet davasının tarafları olduğu öğrenilen iki grup arasında çatışma çıktı. Silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı.

İzmir Adliyesi çatışma anları kameralara yansırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Çatışmadaki grupların 2020 yılında da çatışmaya girdiği arada kalan bir motokurye ile aracında bekleyen bir kişinin öldüğü öğrenildi.

Olay bugün öğle saatlerinde İzmir Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan Ekrem Coşkun restoranda meydana geldi. Restoran içindeki gruba dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı.

İki grup arasında çatışma çıktı. Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

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