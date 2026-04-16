Esenyurt’ta çocukların tehlikeli oyunu

Esenyurt’ta 13-14 yaşlarında bir grup çocuk boş bir arsada silahla atış yaparken görüntülendi.

Esenyurt’ta korkutan olay

Esenyurt’ta bir vatandaşın cep telefonu kameralarasıyla görüntülenen olay büyük bir tedirginlik yarattı. 13-14 yaşlarındaki çocukların boş bir arsada silahla atış yaptıkları o anlar görenleri şok etti.

Akşemsettin Mahallesi’nde çocuklar boş bir arazide silahla atış talimi yaparken çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören çocuklar polisten kaçtı. Polisin takibi sonucunda çocuklardan biri ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan çocuk hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

