Edirne’de jip alev topuna döndü

Edirne’de jip alevlere teslim oldu

Edirne’nin Uzunköprü-Havsa karayolu Parpudar Bayırı mevkiinde K.Ş. idaresindeki jip, seyir halindeyken kaput kısmından duman çıkmaya başladı.

Yangın çıkan aracın sürücüsü ve araçta bulunanlar durumu fark ederek araçta kendilerini dışarı attı. Olayın ihbar edilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay hakkında ekipler araştırmaya başladı.

Feci olay kemeralara böyle yansıdı – Video