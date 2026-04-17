Samsun’da korkutan kaza: 3 yaralı

Samsun‘da feci kaza
Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı üzerindeki kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaralandı.
Mukadder V. yönetimindeki hafif ticari araç ile Meryem Y. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan A.Y., Y.Y. ve Y.Y. isimli 3 çocuk yaralandı. Aile büyük bir panik yaşadı. Korku dolu anlar yaşayan aileye sağlık ekileri müdahale etti.
Kazada yaralanan çocuklar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.