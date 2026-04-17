Samsun’da korkutan kaza: 3 yaralı

Samsun‘da feci kaza

Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı üzerindeki kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaralandı.

Mukadder V. yönetimindeki hafif ticari araç ile Meryem Y. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan A.Y., Y.Y. ve Y.Y. isimli 3 çocuk yaralandı. Aile büyük bir panik yaşadı. Korku dolu anlar yaşayan aileye sağlık ekileri müdahale etti.

Kazada yaralanan çocuklar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan kaza işte böyle görüntülendi – Video