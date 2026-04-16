Batman’da heyelan paniği

Bir dakikadan az

1 Bir dakikadan az

Batman’da korku dolu anlar

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Elagöz köyü yolunda yumuşayan toprak kütlesi yamaçtan koparak yola düştü. Heyelan nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Elagöz köyünden ilçeye minibüsün geçişi sırasında meydana gelen heyelan büyük bir panik yarattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yolcular korku dolu anlar yarattı.

Heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin sıkı çalışması ile kısa sürede temizleyerek yeniden ulaşıma açtı. Yetkililer, heyelan riskine karşı sürücüleri uyardı. Korkutan olayı yaşayan yolcular o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Korkutan olay işte böyle görüntülendi -Video