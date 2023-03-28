“Sahte Doktor” Ayşe Özkiraz Serbest Bırakıldı

Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz tahliye edildi.

Sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca kamuoyunda infial yaratan ve yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ‘yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın beşinci duruşması bugün Çerkezköy 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti Ayşe Özkiraz’ın tahliyesine karar verdi.

Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşe Özkiraz, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım’da tutuklanmıştı.