Kırım Tatarlarına baskı devam ediyor: 5 kişi daha alıkonuldu

Rusya’nın işgal ettiği Kırım’da Kırım Tatarlarına yönelik baskılar artarak devam ediyor. İşgalci güçler, bu sabah saatlerinde Kırım’ın Canköy bölgesindeki Kırım Tatarlarının evlerine baskınlar düzenledi ve 5 Kırım Tatarını alıkoydu.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rus barbarlarının işgali altındaki Kırım’da, 5 Şubat 2025 sabah saat 04.00’ten itibaren Kırım Tatarlarının evlerine toplu baskınlar düzenleniyor” ifadelerini kullandı.

Kırım Tatarlarının Evlerine Baskın Yapıldı

Kırım Tatar insan hakları savunucusu ve gazeteci Lütfiye Zudiyeva, Rus işgal güçlerinin şu isimlerin evlerinde arama yaptığını bildirdi:

Emir Kurtnezirov (Canköy bölgesi, Carda köyü)

Rüstem Mustafayev (İlk Çokrak köyü)

Abibula Smedlayev (Borlak Tama köyü)

Bahtiyar Ablayev (Toy Töbe köyü)

Mırzaali Tajıbayev (İslam Terek bölgesi, Kızıl Terek köyü)

Baskınların ardından 5 Kırım Tatarının işgalciler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Aileler Daha Önce de Hedef Alınmıştı

Alıkonulan Emir Kurtnezirov’un babası Remzi Kurtnezirov, geçtiğimiz yıl 5 Mart 2024’te Rus güçleri tarafından alıkonulmuştu. Ancak sağlık sorunları nedeniyle işgalci mahkeme, hakkında ev hapsi kararı vermişti.

Rusya’nın Kırım’daki baskıları, Kırım Tatarlarına yönelik sistematik bir baskı politikası olarak devam ederken, uluslararası insan hakları örgütleri ve Kırım Tatar aktivistleri, işgal altındaki yarımadada yaşanan bu ihlallere karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor.

(Kaynak: Kırım Haber Ajansı)



National Türk öneriyor: Sri Lanka: Tropikal güzellik ve kültürel mirasın keşfi