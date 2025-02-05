AKOM’dan İstanbul için kar ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı açıklamada Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek olan İstanbul’da hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini duyurdu.

Bu akşam itibarıyla sıcaklıkların 4 derecenin altına ineceği, gece saatlerinden sonra ise özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin ediliyor.

Yoğun kar ve şiddetli rüzgar bekleniyor

AKOM’un tahminlerine göre, 5 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli kar yağışları, 7 Şubat Cuma sabahına kadar etkisini sürdürecek. Karadeniz üzerinden gelen 40-70 km/saat hızındaki rüzgarların nemle beslenerek bölgesel kar sağanaklarına yol açacağı öngörülüyor.

Mevcut tahminlerin aksine hava sıcaklıklarının 1-2 derece daha düşmesi halinde, şehir merkezinde bile 3 ila 10 santimetre arasında kar birikmesi mümkün.

Kar yağışlarının 7 Şubat Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşeceği ancak sıcaklıkların 5-7 derece civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği bildirildi.

AKOM’dan ulaşım ve buzlanma uyarısı

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, çatı uçmaları, direk devrilmeleri ve soba-baca gazı zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski yüksek olacağı için sürücülerin dikkatli olması istendi. İBB ekipleri, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

Fırtına ve don riski

AKOM, olası hava olaylarının şiddet derecelerini şu şekilde sıraladı:

Rüzgar: 50-61 km/saat

Fırtına: 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına: 75-88 km/saat

Tam Fırtına: 89-102 km/saat

Kuvvetli Kar: 5-20 cm

Yoğun Kar: 20 cm ve üzeri



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