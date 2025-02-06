Türkiye’nin nüfusu 2024’te 85 milyon 664 bini aştı

Türkiye’de nüfus artış hızı yükselmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçlarına göre, ülke nüfusu bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi arttı ve toplamda 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.

2023’te binde 1,1 olarak ölçülen yıllık nüfus artış hızı, 2024’te binde 3,4 seviyesine çıkarak son yılların en büyük sıçramalarından birini gerçekleştirdi.

Türkiye’de Erkek ve Kadın Nüfus Oranları Dengede

Cinsiyet dağılımına bakıldığında, erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi ile toplam nüfusun %50,02’sini, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 kişi ile %49,98’ini oluşturdu.

Şehirlerde Yaşam Oranı Yükseldi, Köylerde Azaldı

Türkiye’de şehirleşme eğilimi devam ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2023’te %93 iken 2024’te %93,4 oldu. Buna karşılık, belde ve köylerde yaşayan nüfusun oranı %7’den %6,6’ya geriledi.

Bu durum, kırsaldan kentlere göçün sürdüğünü ve şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun giderek arttığını gösteriyor.

Yabancı Nüfus Azaldı

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus geçen yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi olarak kaydedildi. Bu nüfusun %48,3’ü erkeklerden, %51,7’si kadınlardan oluştu.

Bu sayılar içinde;

Geçerli ikamet veya çalışma izni olanlar,

Uluslararası koruma kimlik belgesine sahip kişiler,

Mavi kart sahibi yabancılar yer alırken,

90 günden kısa süreli vize veya ikamet izniyle Türkiye’de bulunanlar ile

Geçici koruma altındaki Suriyeliler nüfus verilerine dahil edilmedi.



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