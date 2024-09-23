Bursa’da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
Bursa Yenişehir'de düşen eğitim uçağında bulunan iki pilot hayatını kaybetti.
Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Bursa’da acı olay
Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.
Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde havalimanının apron kısmına düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilotların kimlikleri belli oldu. Kazada Pilot Ünal Aster (61) ve Pilot Emir Gülal Nalcı (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı’nın olay yerindeki araştırması sürüyor.
Avcılar‘da bir metrobüs, öndeki metrobüse çarptı. Yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.
Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Anastasiapolis Antik Kenti’nde acele kamulaştırma kararı