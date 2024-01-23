Muharrem İnce cuma gününü işaret etti

Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden “Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum.” paylaşımı yaptı.

Mart ayındaki yerel seçimler öncesi partilerdeki hareketlilik devam ederken sessizliğiyle dikkat çeken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Cuma günü açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Bir süre önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştiren Muharrem İnce, “Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için” mesajı paylaştı.

Özgür Özel – Muharrem İnce Görüşmesi

Geçtiğimiz haftalarda Muharrem İnce CHP genel merkezine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuş ve ziyaretten memnuniyetini dile getirmişti.

“Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir” diyen İnce, şöyle konuşmuştu:

“Son yaşanan seçimde de ne yazık ki hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. Onun için Sayın Genel Başkana, Sayın Özgür Özel’e, Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir. Bugün muhalefetteki en güçlü partidir, o konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, nasıl bir topyekûn mücadele edilir bu konuda görüşlerimiz neyse dilimizin döndüğü kadar kendisiyle bunları paylaştık.”

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