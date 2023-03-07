Devlet Bahçeli: Türk milleti 14 Mayıs’ta kesin hükmünü sandıkta gösterecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları;

Devlet, milletiyle bir ve beraber olmuş mağduriyetlerin geniş etkisi giderilmeye başlanmış, çok ciddi mesafeler alınmıştır. Umutlar dirilmiştir. Bizim anlayışımızda insan insana candır, kandır, dayanaktır, hayattır.

Bir aydır her insanımızın kalbi deprem bölgesinde atmaktadır. 85 milyon aynı duyguda kilitlenmiştir. Hiçbir mazlum insanımızı darda ve zorlukta bırakmama hakimdir. Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz.

Devlet Bahçeli: Türk milletine hizmet edeceğiz

Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan adanmış yüreğimizle Türk milletine hizmet edeceğiz. Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, biz dağları aşacağız. Başkaları polemik batağında debelenecek biz huzur, barış ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.

İttifakımızda Türkiye’nin çıkarları esastır. Türk milleti 14 Mayıs’ta kesin hükmünü sandıkta gösterecek.

Depremi fırsat bilen ahlaksızlar, seçimleri sabote etmek, olay çıkarmak maksadıyla teyakkuz halindedir. Tribünlerde seslendirilen ‘Hükümet istifa’ sloganları çok tehlikeli toplumsal hadiselere kapı aralayabilecek bir olaydır. Toplumsal muhalefeti tahrik edip kışkırtan eylemler ile çatışma iklimi yeşertmek isteyenler kendi tuzaklarına düşecek.

Türk milletinin acılı dönemin istismara kalkışanlar, karşılarında MHP‘yi ve Cumhur İttifakını bulacaklar. Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor ve Diyarbakırspor maçında tribünlerden açılan resimlerin sporun ahlakına aykırı olduğu açıktır. Bizim için Amedspor diye bir şey yoktur. Amed diye bir yer yoktur.

Bursa nasıl gözbebeğimiz ise Diyarbakır da öyledir.