Ordu’da eğitime kar engeli

Ordu’nun iç kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma, eğitimde aksamalara yol açtı. Ordu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ordu’da hangi ilçelerde okullar tatil?

Valilik açıklamasına göre; Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve İkizce ilçelerinin tamamında yarın eğitim yapılmayacak.

Çaybaşı ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Kamu personeline idari izin

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

