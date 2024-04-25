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Çorlu tren kazasıyla ilgili karar açıklandı

25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu'daki tren kazası davasına ilişkin karar açıklandı.

NationalTurk25/04/2024
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşmasında karar çıktı.
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşmasında karar çıktı.

Çorlu’da tren kazası 2018’de yaşandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2018’de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması başladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları şehirde yürüyüş yaparak duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezindeki mahkeme salonuna giriş yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip ediyor.

Davada 9 sanığa 8 ile 17 yıl arasında hapis cezası verildi.

Ankara’da 13 Aralık 2018’de 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasının yaşandığı istasyon bölgesinde yine kaza meydana geldi. Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı.

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NationalTurk25/04/2024
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