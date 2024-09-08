Sevgilisi tarafından vurulan kadın öldü

35 Yaşındaki Sehle Gündüz yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 5 Eylül Perşembe gecesi Orta Mahalle Kökçü Sokak’taki bir iş merkezinin dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sehle Gündüz ile sevgilisi olduğu belirtilen 50 yaşındaki S.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.S., Gündüz’ü silahla başından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracını Hendek ilçesinde terk edilmiş halde buldu.

Kısa süre sonra şüpheli S.S., aynı ilçede saklandığı yerde, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan S.S., cezaevine gönderildi.

Sehle Gündüz Eşinden boşanmış 3 çocuk annesiydi

Öte yandan, eşinden boşandığı ve üç çocuk annesi olduğu öğrenilen güzellik uzmanı Sehle Gündüz, hastanede verdiği üç günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.