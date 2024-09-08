Narin Güran’nın cenazesi adli tıp morguna getirildi

Daha önce birçok kez arama yapılan göletin kenarında çuval içinde ölü halde bulunan Narin Gülhan’ın, dün gece bölgeye atıldığı tahmin ediliyor.

Vali Zorluoğlu: “Son görüldüğü kıyafetlerle bir çuval içinde, dere kenarında ve taşlarla kapatılmış şekilde ölü olarak bulunmuştur”

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 21 Ağustos’tan beri kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, dere kenarında son görüldüğü kıyafetleriyle bir çuvalın içinde ölü olarak bulunduğunu duyurdu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran’ın cenazesinin bulunmasının ardından Vali Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Valilikte yapılan açıklamada, Vali Zorluoğlu, Narin’in bir çuval içinde ölü olarak bulunduğunu belirtti.

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihten itibaren kayıptı.

Vali Zorluoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “21 Ağustos’tan itibaren ilimizin Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, o tarihten itibaren kayıptı.

Kayıp haberi alındıktan sonra il jandarma komutanlığı koordinesinde birçok kamu görevlisi tarafından arama çalışmaları titizlikle sürdürülmüştür. Ayrıca, adli sürecin yürütülmesi Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

8 Eylül 2024 Pazar günü, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda; 1 jandarma arama timi, 2 su altı kurtarma timi, 2 jandarma özel hareket timi, 2 komando timi, 1 iz takip köpeği, 2 kadavra köpeği, 1 arama kurtarma köpeği, 1 dron ve 2 yer altı görüntüleme cihazı kullanılarak Eğer Tutmaz Deresi çevresinde arama yapılmıştır.

Kayıp çocuk Narin Güran, sabah saat 08.45 sularında, son görüldüğü kıyafetlerle bir çuval içinde, dere kenarında ve taşlarla kapatılmış şekilde ölü olarak bulunmuştur.

İlk bulgular, Narin Güran’ın öldürüldükten sonra bir çuval içine konup dere kenarına getirildiğini, suya yerleştirildiğini ve üzerinin ağaç dalları ve taşlarla örtülerek doğal bir görüntü verilmiş olduğunu göstermektedir. Önceki arama bölgeleri yeniden taranmış ve cenazeye ulaşılmıştır. Kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.”

NationalTurk / Diyarbakır