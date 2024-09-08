Cübbeli Ahmet Hoca’ya saldırı

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye, Başakşehir’de bir dernekten çıkarken darp girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İkitelli’de bir dernekten çıkan Ünlü’nün yanına kalabalığın içinden yaklaşan şüpheli A.A. boğazını sıkmaya çalıştı.

Durumu fark eden Ünlü’nün korumaları ile çevredekiler şüpheliye müdahale etti.

Şüpheli A.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ahmet Mahmut Ünlü’nün resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövmeyle birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek ‘Hocaefendi’ kurtarıldı. Şahıs, hazır bulunan polis ekiplerince yakalandı ve soruşturma başlatıldı.” ifadelerine yer verildi.

Darp girişimi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Cübbeli Ahmet Hoca kimdir?

Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz, hafız ve yazardır.

Doğup büyüdüğü İstanbul’un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati içinde uzun yıllar faaliyet gösterdi ve 2024 yılında bu cemaatten ayrıldı. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayımlanmış birçok risalesi bulunan Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

İslâmiyet’e getirilen yeni yorumlara ve reformist görüşlere karşı durmaktadır. İslâm dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamak gerektiğini savunur. Özellikle İstanbul dışındaki mekânlarda vermiş olduğu vaazlar ilgi görmektedir.

1999’da Gölcük depreminin ardından yaptığı bazı açıklamaları sebebiyle 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha sonraki yıllarda da çeşitli suçlamalarla hakkında davalar açılmıştır.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak “Bu vatan, ecdadımızın fethettiği vatanlar; bize vatan yapmışlar. Mustafa Kemal de kurtarmış. Bunu kurtarana nasıl düşman olacaksın yahu? Sevmemenin ne anlamı var? Yapılan ortada” dedi.

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