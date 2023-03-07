Son Dakika: Kayseri İncesu’da Deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kayseri İncesu olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak duyuruldu.

Kayseri İncesu depremi özellikle Kayseri kent merkezi ve yakın illerde paniğe neden oldu. Saat 14.47’deki depremin ardından saat 14.53’te 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. AFAD’a göre 14.53’teki ikinci depremin büyüklüğü ise 4.3. Kandilli Rasathanesi, saat 14.57’de 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Kandilli’ye göre son küçük depremin merkez üssü Hacılar-Karpuzsekisi.

Kayseri İncesu depremi sonrasında şehirde kısa süreli panik yaşandı. Kayseri merkezine yakın bir noktada gelen deprem şehirde korku yarattı.