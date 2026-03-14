Kayseri’de eczaneye taşla saldırı

Kayseri‘de bir kadın eczaneye saldırı

Kayseri’de eczanede alışveriş yapan bir kadın çıkan fark ücreti ödemek istemeyince dükkandaki çalışanlar ile tartıştıktan sonra dükkanı taşladı.

Bir kadın hasta ilaç aldığı eczanede çıkan fark ücreti ödemek istemedi. Bunun için dükkanda bulunanlar ile kavga ettikten sonra ilk önce eczanenin camlarını yumrukladı daha sonra ise camlara taş fırlattı.

Dükkana taşla saldıran kadın “Bunun adı haksız tahrik. Al sana 50 lira…” diyerek bağırdı. Kadının bu hareketleri telefon ile kayıt altına alındı.

Olay anları böyle görüntülendi- Video