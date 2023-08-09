Orhan Adıbelli Cinayeti: Mahkeme Kararları Onandı

Kayseri merkez Kocasinan ilçesinde 2020’de işlenen Orhan Adıbelli cinayeti davasında alınan tüm kararlar Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli cinayeti, 4 Ağustos 2020’de Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak’taki iş yerinde meydana gelmiş ve Adıbelli tabanca ile vurularak öldürülmüştü.

Cinayetin ardından geniş bir polis ekibi kurularak cinayeti işlediği tespit edilen Emrah Yıldırım Gaziantep’te yakalanmıştı.

2 milyon euro karşılığında cinayeti işlediğini itiraf eden Emrah Yıldırım’ın yapılan sorgularda isimlerini verdiği Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat Kılıç, Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı. Vedat Kılıç yakalanamazken Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılmış, diğer şüpheliler tutuklanmıştı.

Tutuklu sanıklardan Esat Kılıç, Sadık Onur Mert ve Müslüm Polat davanın önceki duruşmasında tahliye edildi. Daha sonra yakalanarak tutuklanan Vedat Kılıç da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhan Adıbelli Cinayeti Davasında Kararlar

Davanın karar duruşması Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Kasım’da görüldü. Mahkeme heyeti Emrah Yıldırım’ı, ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Davada ayrıca Vedat Kılıç cinayete yardım suçundan 19 yıl, Doğan Kılıç da aynı suçtan 15 yıl hapis cezası aldı. Diğer tüm sanıklar ise beraat etti.

Taraf avukatları karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

Hapis cezası alan tarafların avukatları verilen cezaları fazla bulurken, ölen taraf avukatları da beraat kararlarına itiraz etti. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası, davayı karara bağladı.

Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

Mafya lideri Sedat Peker, Orhan Adıbelli cinayeti azmettiricisinin Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın ortağı, uyuşturucu kaçakçısı Murat Boyracı olduğunu ve cinayetin karanlıkta bırakıldığını iddia etmişti.

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