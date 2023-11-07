Yeniden Refah Partisi yerel seçime tek başına girecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu ay sonuna kadar 100 belediye başkanı adayını açıklayacaklarını da söyleyen Kılıç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine tek başına girmeye hazırlandıklarını kaydetti.

“CHP’nin gezisi var, Gazze’si yok”

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Kurultayında cezaevinde kalan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a selam gönderilmesine sert tepki veren Kılıç, “CHP kurultayında Gazze ve Filistin’in yerinin olmadığını gördük. CHP kurultayında Gazze’de yaşananlara, İsrail’in Gazze’deki devlet terörüne temas edebilmek için Hamas’tan bir terör örgütü olarak söz edildi. CHP’nin gezisi var, Gazze’si yok. CHP’nin gündeminde Gazze’de şehit olan bebek ve kadınlar yok. CHP için varsa yoksa gezi var” ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi bu ay adayları tanıtacak

Ekim ayı sonunda belirledikleri ilçelerde adaylarını tanıtacaklarını söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

“Ay sonuna kalmadan 100 ilçemiz ve bazı illerimizde adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağız. Yeniden Refah Partisi gerek büyükşehir ve il gerekse ilçe ve belde gibi belediye meclisi üyelikleri gibi çok önemli başvuruları muhatap olmaktadır. Başvuru yapanlar arasından komisyonlarımız oluşturuldu. Değerlendirmeler yapılacak. Birinci etapta yapılacak 100 başkan adayımızı kamuoyuna tanıtacağız. Kasım ayı sonuna kalmadan ikinci etapta ikinci 100 belediye başkanı adayımızı kamuoyuna tanıtmış olacağız”.

“Yeniden Refah Partisinin kapıları açık olacaktır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel’in “Bütün siyasi parti liderleriyle görüşeceğim” sözlerini de değerlendiren Kılıç, herkese kapıya açık tuttuklarına dikkati çekerek, “Özgür Özel, her ne kadar CHP Kurultayında Gazze hassasiyetimize ve kamuoyunun beklentilerine tercüman olamasa da ziyaret düşüncesine Yeniden Refah Partisinin kapıları açık olacaktır. Tüm siyasi partilerle etkileşime ve Türkiye’nin gündemini değerlendirmeye açığız” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Ankara’ya gelmesini de değerlendiren Kılıç, “Soykırımdan duyduğumuz rahatsızlıkla Blinken’in Ankara’daki varlığından fevkalade rahatsızlık duyduk. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve yetkilileri katliam gözcülüğü yapan İsrail’i katliama kışkırtan ve ‘Tüm çizgiler kaldırılmıştır’ diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a verilmesi gereken mesajı vermiştir” dedi.

Yeniden Refah Partisinin il ve ilçelerde kendi adaylarıyla birlikte seçime katılma yönünde hazırlandığını vurgulayan Kılıç, kendilerine herhangi bir ittifak teklifinin de gelmediğini söyledi. Kendilerinin de herhangi bir partiyi ittifak teklifi götürmediklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

“Kendi adaylarımızla hazırlanıyoruz”

“Bize ittifak teklifi ile gelinecek olursa daha önce ifade ettiğimiz gibi İstanbul ve Ankara özelinde ittifak tekliflerini değerlendirebileceğimizi beyan ettik. Şu an bir teklif söz konusu değil. Gelirse İstanbul ve Ankara özelinde değerlendirebiliriz. Halkımıza ve teşkilatımıza diyoruz ki 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adaylarımızla, logomuzla ve bayrağımızla hazırlanıyoruz.”