Yeniden Refah Neden Çark Etti? Doğan Aydal’dan Açıklamalar

Habertürk TV’de Kübra Par’ın sunduğu programa katılan Doğan Aydal, Prof. Ersan Şen’in “2 günde ne değişti?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Biz hükümetin geçmiş 20 yılını sahipleniyoruz diye bir cümle kullanmadık. Biz ittifaka girerken dahi seçtiğimiz çok istisnai bir şey var. Geçici seçim işbirliği. Biz kendi logomuzla gireceğiz. Geçici seçim işbirliği yapacağız. Kendi logomuzla kendi adaylarımızla gireceğiz.

Fatih Erbakan ittifaka girerken biz AK Parti’ye müracaat etmedik. AK Parti böyle bir teklifle geldi. Kendi düşüncelerimizi iktidara gelindiğinde Türkiye için neler düşündüğümüzü 30 madde ile aktardık. Dediklerimizden hiç geri adım atmadık. Karşılıklı imzalandı.

Bizim Refah döneminden gelen tabanımız var. Şimdi Saadet Partisi’nde olan arkadaşlarla da görev yaptık, saygı duyuyorum. Bizim taban aynı, orada duruyor. Bütün maddelerimiz kabul edilmiş. Karşılıklı birbirimizi anlıyoruz. Bu bir iktidar koalisyonu değildir. Biz geri adım atmadık.

Hükümet bir yanlış yapıyorsa eğer biz gerekçelerimizle anlatmak zorundayız. Kanal İstanbul yapılmamalı diye kitap bile yazdık. Biz düşüncelerimizi toprağa gömmedik. Milletvekili, bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istemedik. Kendimizi anlatmak için ideal ortam bulacağız. Anketlerde görülüyor ki biz dip dalga olarak geleceğiz. Oy oranımız yüzde 8 ile 15 arasında. Bizim etki faktörümüz çok fazla.

Sayın Cumhurbaşkanının seçilmesini engeller bir pozisyonda olsaydık Fatih Erbakan 5 yıl sonraki seçimlerde düşündüğümüzden çok daha fazla bir direnç ile karşılaşırdı. Bu bir siyasi stratejidir. Bütün yanlışları görüyoruz. Erbakan hocamın bütün dediklerini unutmadık, aklımızda. Geçmişte Refah Partisi’nin tabanı olan o camiayı tekrar kazanmak için kurulmuş bir stratejidir bu.”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

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