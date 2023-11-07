Mehmet Büyükekşi Basın Toplantısında Havadan Sudan Bahsetti!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi basın toplantısı ile tepkilerin odağında. Büyükekşi, düzenlediği basın toplantısında kara para aklama, bahis şikesi gibi konulara değinmedi ve 2 gün sonra yazılı açıklama yapılacağını söylemekle yetindi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Kamuoyunun merakla beklediği toplantıda Büyükekşi skandal iddialara dair hiçbir şey söylemeden Euro 2032, Montella gibi konuları konuşmayı tercih etti.

Türk futbolunda ortaya atılan iddialar, beğenilmeyen hakem performansları ve birçok eleştiri sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Ancak Büyükekşi iddialara değinmedi bile. Hatta soru da almadı.

Büyükekşi yaptığı açıklamada, “MHK’de yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Kulüplerimiz ile iş birliği içerisinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Hakem atamaları, klasman kararları ve hakem performanslarında tartışmalar bitecek. Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor.” dedi.

Mehmet Büyükekşi Basın Toplantısı: Kısa Bölümler;

29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadık. Federasyonumuzun 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’ün, bizim için ayrı bir önemi daha var. Hem 100 yıllık hizmetlerin ve emeklerin sembolü hem de “futbolun yeni 100’ü” vizyonumuzun başlangıcı.

İşte bu sebeple, yüzde yüz adil, yüzde yüz şeffaf, yüzde yüz tarafsız yönetim anlayışımızı yineliyoruz. TFF olarak bir müddettir futbol ailemizin ortak sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için önemli bir projeyi hayata geçirebilmek, kronikleşmiş problemlerin üstesinden birlikte gelebilmek adına yoğun bir mesai içerisindeyiz.

Lakin, son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp, odağı ve üslubu değişince, ve bu eleştiriler problemlere odaklı değil, dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca, ve bazı söylemlerin toplumumuzu sonradan pişman olunacak vahim sonuçlara taşıma riskini görünce, ilk günden bu yana söylediğimiz, şeffaf, sorumlu ve açık bir iletişim anlayışımızla bundan sonra her 15 günde bir sizlerle buluşacağız.

Bu ilk toplantıyı bir başlama vuruşu olarak görün. Bu toplantının sonunda herhangi bir soru almayacağız. Ama son dönemde kamuoyunu doğru ya da yanlış bilgilendirmelerle meşgul eden tüm soruların cevaplarını 2 gün sonra yazılı olarak kamuoyu ile paylaşacağız.

Türk futbolunun marka değerini artırmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. Bunların başında da hakem atamaları gelmekte.

Bu konuda strateji plan çalışmalarımızda da gündeme gelen ve talep edilen devrim niteliğinde bir adım atacağız. Ve Avrupa’da başta Almanya’da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu MHK’de yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz.

Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile işbirliği içinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz.

Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili konulardaki tartışmaları da sonlandıracaktır.”

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