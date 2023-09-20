Aykırı, Ajans Muhbir, Haber Report... Sayfa Yöneticilerine Operasyon

Aykırı Haber, Ajans Muhbir ve Haber Report isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yöneticileri dahil 27 kişi gözaltına alındı.

Toplam 27 kişi, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, toplam 13 ilde operasyon düzenledi. Aykırı Haber web sitesi, Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ajans Muhbir’in editörü Süha Çardaklı ve Haber Report sayfasının sahibi de gözaltına alınanlar arasında.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

Suriyeliler Suriye’ye Platformu’nun yöneticisinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

Haber Sitelerine Operasyon: Bakan Yerlikaya Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyon hakkında X hesabından açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın desteği ile 14 İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan operasyonlar neticesinde;

İnternette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle

📌halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden,

📌vatandaşlarımıza yanıltıcı bilgileri alenen yayarak paylaşımlar yaptığı tespit edilen, sosyal medya hesap yöneticileri hakkında 14 ilimizde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.”

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